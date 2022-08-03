محافظ ذي قار يقرر تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعتين

2022/08/03 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعقرر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعتين يومي الأربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال الغزي في بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظرا لموجة الحر التي تشهدها المحافظة ، وارتفاع درجات الحرارة في محافظتنا الحبيبة لمديات فوق نصف درجة الغليان، تقرر تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعتين في جميع المؤسسات والدوائر التابعة اداريا للحكومة المحلية في ذي قار، يومي الاربعاء والخميس (3, 4 آب/ أغسطس 2022)، وذلك حفاظا على صحة المواطنين".

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