استهداف نقطة عسكرية في ديالى.. حصيلة أولية

2022/08/03 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض نقطة عسكرية للاستهداف في ديالى، مؤكداً سقوط ضحايا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً استشهد واصيب اخر نتيجة استهداف نقطة لهم من قبل عناصر داعش ضمن قرية سيف التابعة لناحية قرة تبة في ديالى".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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