2022/08/03 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل طوت الولايات المتحدة صفحة تنظيم القاعدة؟

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