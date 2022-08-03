“صورة” تكشف حقيقة الخلاف بين يونس محمود وعدنان درجال

2022/08/03 | 01:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تداول مقربون من الاتحاد العراقي بكرة القدم، صورة تجمع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومساعده يونس محمود على طاولة واحدة.وظهر درجال ومحمود وهما يبتسمان في الصورة رفقة عضو الاتحاد والمتحدث باسمه أحمد الموسوي.ووضعت هذه الصورة حداً للجدل القائم بشأن وجود خلاف وانشقاق بينهما.يذكر أن الجلسة تضمنت الحديث عن المدرب الأجنبي […]

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