2022/08/03 | 01:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء، أن طرفي الأزمة في اليمن اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس/ آب وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).