2022/08/03 | 03:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9xRrMvVoDlM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : قناة الفلوجة تفتخر بلقب "قناة الشعب العراقي" وهي صوت لكل العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : قناة الفلوجة تفتخر بلقب "قناة الشعب العراقي" وهي صوت لكل العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).