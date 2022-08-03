نجم ليفربول السابق يتوقع

2022/08/03 | 03:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع جون ألدريدج، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، "موسما تاريخيا" للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خلال المنافسات الرسمية المقبلة.

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