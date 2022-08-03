حساب الدوري الإيطالي يستخدم

2022/08/03 | 05:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم حساب الدوري الإيطالي، على موقع تويتر، صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للترويج لبطولة "الكالتشيو".

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