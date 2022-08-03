2022/08/03 | 05:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LYxX611WojE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وائل عبد اللطيف: فترة الحكومات الممثلة كانت أفضل من الحكومات المُنتخبة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وائل عبد اللطيف: فترة الحكومات الممثلة كانت أفضل من الحكومات المُنتخبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).