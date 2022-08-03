"رغم مزاعم المرونة".. تقرير: روسيا تواجه مصاعب اقتصادية

2022/08/03 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت العقوبات الدولية روسيا في مرحلة خطر "النسيان الاقتصادي" على المدى الطويل، رغم مزاعم المرونة التي يروج لها الكرملين، وفق ما يعتقد العديد من الاقتصاديين.

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