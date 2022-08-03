الخارجية الأمريكية تصدر

2022/08/03 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، "تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين"، في أعقاب مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، حيث قالت إن "أنصار القاعدة أو المنظمات الإرهابية التابعة لها قد يسعون لمهاجمة المنشآت أو المواطنين الأمريكيين".

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