الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات

2022/08/03 | 07:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بفتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، بفتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات".

وأضافت أن "قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة باشرتا بفتح الجسر".

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