2022/08/03 | 09:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة نانسي بيلوسي في تايبيه الأربعاء أن الولايات المتحدة “لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان” التي تزورها رئيسة مجلس النواب الأميركي مثيرة غضب الصين.وصرحت بيلوسي خلال لقاء تحضره رئيسة الجزيرة تساي إنغ ون في العاصمة تايبيه إن الوفد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: “لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي: “لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).