دراسة: تناول البرغر والبطاطا المقلية يوميا قد يؤدي للإصابة بالزهايمر

2022/08/03 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

توصل علماء إلى أن تناول البرغر والبطاطا المقلية أو قطعتين من النقانق في اليوم قد يزيد من خطر إصابتك بمرض الزهايمر.

ووجد الباحثون البرازيليون الذين راقبوا 10000 شخص لمدة عشر سنوات، أن أولئك الذين حصلوا على ربع سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة - بما في ذلك المشروبات الغازية - لديهم تدهور إدراكي بنسبة 28% أكثر.

ودعوا الناس إلى "طهي الطعام لأنفسهم أكثر واستهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الحبوب والخضروات والأسماك بشكل أكثر انتظاما".

وقال الخبراء إن "ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون في الأطعمة المصنعة كان وراء التدهور المعرفي السريع لأنه يزيد الالتهاب".

وفي الدراسة - التي قدمت في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر 2022 في سان دييغو، كاليفورنيا - تابع العلماء 10000 شخص من 2008 إلى 2019.

وتم تقسيمهم بالتساوي حسب الجنس، وتبلغ أعمارهم 51 عاما في المتوسط، وعاشوا في ست مدن برازيلية.

واستهلك كل منهم حوالي 785 سعرة حرارية من الأطعمة المصنعة يوميا في المتوسط، أو 27% من نظامهم الغذائي.

وقام كل مشارك بملء استبيان في بداية ونهاية الدراسة حول مدخولهم الغذائي.

كما أكملوا اختبارات على تأخر استدعاء الكلمات والتعرف على الكلمات والطلاقة اللفظية لقياس التغييرات في إدراكهم.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة المصنعة - أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية - لديهم معدل تدهور إدراكي بنسبة 28٪ أسرع من أولئك الذين تناولوا أقل كمية.



ولديهم أيضا معدل أسرع بنسبة 25% من تدهور الوظيفة التنفيذية - منطقة الدماغ المشاركة في صنع القرار ومعالجة المعلومات.

وقالت الدكتورة ناتاليا جونكالفيس، أخصائية علم الأمراض في جامعة ساو باولو التي قادت الدراسة، إن الأطعمة المصنعة من المحتمل أن تسرع في التدهور المعرفي لأنها مليئة بالسكر والدهون والأملاح.

وقالت إن هذا قد يؤدي إلى حدوث "عمليات التهاب" أو آفات في الدماغ - ما قد يزيد من سرعة التراجع.

وقال طبيب الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتور رودي تانزي، والذي لم يشارك في البحث، إن "الأطعمة المصنعة كانت على الأرجح محفوفة بالمخاطر لأنها عادة ما تكون عالية جدا في السكر والملح والدهون".

وقالت خبيرة طب الشيخوخة الدكتورة كلوديا سوموتو التي شاركت في البحث، إن "النظام الغذائي في البرازيل لا يختلف كثيرا عن النظام الغذائي في الدول الغربية".

وأضافت "يحتاج الناس إلى معرفة أنه يجب عليهم طهي المزيد وتحضير طعامهم من الصفر.



أعلم أننا نقول إنه ليس لدينا وقت، لكن الأمر في الحقيقة لا يستغرق الكثير من الوقت.



وهو يستحق ذلك لأنك ستحمي قلبك وتحمي عقلك من الخرف أو مرض الزهايمر.



وهذه هي الرسالة التي يجب أخذها إلى المنزل: توقف عن شراء الأشياء التي تمت معالجتها بشكل فائق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تناول البرغر والبطاطا المقلية يوميا قد يؤدي للإصابة بالزهايمر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: تناول البرغر والبطاطا المقلية يوميا قد يؤدي للإصابة بالزهايمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).