بكين: إعادة توحيد الصين وتايوان حتمية تاريخية

2022/08/03 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، معلقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن التوحيد الكامل للصين مع هذه الجزيرة، يعتبر حتمية تاريخية.وأضاف الوزير: “لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية”.ونصح الوزير الصيني، الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية […]

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