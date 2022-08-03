نانسي بيلوسي: لن تستطيع الصين منعنا من زيارة تايوان.. وهذه رسالتنا من الزيارة

2022/08/03 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الصين لن تستطيع الوقوف في طريق من يريد زيارة تايوان وأعادت التأكيد على أن "أمريكا تقف مع تايوان"، خلال حديثها إلى الصحفيين بجانب الرئيسة التايوانية، تساي إينغ ون، الأربعاء

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