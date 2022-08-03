واشنطن تطالب الأرجنتين بمصادرة طائرة فنزويلية

2022/08/03 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت واشنطن من الأرجنتين، الثلاثاء، مصادرة طائرة شحن فنزويلية متوقفة منذ يونيو الماضي على أراضيها، ومرتبطة بمسألة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

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