السعودية تمنع مواطنيها دون سن الـ 40 عاماً من السفر الى العراق

2022/08/03 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن شروط سفر المواطنين إلى العراق.

وكشفت أن طالب التصريح يجب أن يكون «ذكراً» وعمره فوق 40 عاماً.

وأشارت الى أنه يمكن إضافة مرافقين اثنين دون تحديد للجنس أو السن.



وفقا لصحيفة عكاظ.

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