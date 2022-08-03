تحليل: العراق لم يعد أولوية بالنسبة لأمريكا وإيران تحذر من صراع عالي الخطورة

2022/08/03 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يشكل صراع الزعامات الشيعية على الزعامة في العراق اختبارا لقدرة طهران على التدخل لنزع...

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