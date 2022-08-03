الحكومة العراقية توافق على تمويل بناء مخافر عسكرية على الحدود بين العراق وتركيا

2022/08/03 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، قرار الحكومة بتمويل قيادة العمليات المشتركة، لبناء مخافر على الحدود العراقية التركية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ناظم عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى … Readmore

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