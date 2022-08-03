دولة القانون تكشف اسباب ظهور المالكي حاملاً للسلاح في المنطقة الخضراء

2022/08/03 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أسباب ظهور الأخير حاملاً للسلاح في المنطقة الخضراء ببغداد.وأوضح الركابي: الرسالة من وراء ظهور رئيس ائتلاف دولة القانون، مؤخراً، في مكتبه بالمنطقة الخضراء حاملاً للسلاح، لافتا الى انه … Readmore

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