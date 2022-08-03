وفد أمني وحكومي عراقي يزور الحدود الايرانية

2022/08/03 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

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وصل وفد عسكري وأمني وحكومي، اليوم الأربعاء، الى منفذ المنذرية شرقي محافظة ديالى على الحدود مع إيران لبحث استعدادات استقبال الزائرين الإيرانيين بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وقال مصدر، ان الوفد ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومدير عمليات الحشد الشعبي ونائب قائد القوات البرية وعدد من القيادات الامنية،الى جانب حضور قائد عمليات ديالى ومدير شرطة ديالى وقائد الحشد الشعبي في ديالى ومدير المنفذ الحدودي.

وبين ان الهدف من الزيارة الاطلاع على الخطة الأمنية واللوجستية لتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين وفق وجبات يومية تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين العراقي والإيراني في اجتماع عقد مسبقا في منطقة المنذرية ضمن حدود الجانب الإيراني.

من جانبها قالت خلية الاعلام الامني في بيان، إن نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه وفد أمني وحكومي ضم رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ومدير عمليات الحشد الشعبي ونائب قائد القوات البرية وعدد من القيادات الأمنية زار، اليوم، منفذ المنذرية الحدودي، مبينة أن الزيارة تأتي للاطلاع على الإجراءات الأمنية في المنفذ لاستقبال الزائرين القادمين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، فضلا عن والاستعدادات الامنية ضمن قاطع عمليات ديالى.

وبينت أنه كان باستقبال الوفد، قائد عمليات ديالى ومدير شرطة ديالى وقائد الحشد الشعبي في ديالى ومدير المنفذ الحدودي، موضحة أنه جرى مناقشة جملة من المواضيع التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي أيضاً.

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