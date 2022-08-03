تركيا ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

2022/08/03 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت وزارة الخارجية التركية بموافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة الأممية شهرين إضافيين اعتبارا من 2 / آب الجاري وحتى 2 / تشرين الأول المقبل.

وعبرت الخارجية التركية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء عن أملها في أن تتم الاستفادة من وقف إطلاق النار لفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد وحل الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكدت الخارجية التركية في بيانها أن أنقرة ستواصل تضامنها مع الشعب اليمني ودعمها لجهود الحوار الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف اليمنية وحل النزاع على أساس الشرعية الدولية والدستورية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن /هانس غروندبرغ / قد اعلن امس الثلاثاء عن موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة في البلاد لشهرين إضافيين.

وقال غروندبرغ، في بيان له : “يسعدني أن أعلن أن الطرفين (الحكومة والحوثيين) اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين، اعتبارا من 2 / آب 2022، وحتى 2 / تشرين الأول 2022”.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015.

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