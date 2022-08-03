الكشف عن تفاصيل مبادرة سياسية لجمع الاطار والتيار على طاولة واحدة

2022/08/03 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير صحفي، الاربعاء، عن تفاصيل المبادرة التي سيطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أنها ستتضمن اجراء انتخابات مبكرة وجمع الاطار والتيار على طاولة حوار واحدة.ونقل التقرير الذي اطلعت عليه /المعلومة/ عن مصادر قولها إن “حل البرلمان والتوجه إلى اتفاق على موعد لانتخابات جديدة، باتا خياراً مطروحاً بقوة خلال الساعات […]

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