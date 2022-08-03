وزير الدفاع يصل الى قيادة عمليات الجزيرة

2022/08/03 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، الى قيادة عمليات الجزيرة، من أجل الاطلاع على الوضع الأمني والنقاط والتحصينات التابعة للقيادة، يرافقه السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، وكان في استقباله قائد عمليات الجزيرة وقائد الفرقة السابعة وضباط ركن القيادة.ووجه السيد وزير الدفاع بعدد من التوصيات والتوجيهات بشأن تأمين الدعم اللوجستي للقطعات وتوفير كافة احتياجاتها وتذليل المعوقات التي تواجههم.

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