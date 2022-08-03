يونامي تصدر بياناً في ذكرى إبادة الإيزيديين

2022/08/03 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، بياناً في ذكرى إبادة الإيزيديين.

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