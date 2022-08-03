2022/08/03 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقيدة الروسية معروفة وواضحة للغاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهدد باستخدام اسلحة نووية في حربها مع اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهدد باستخدام اسلحة نووية في حربها مع اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).