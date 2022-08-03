القبض على 9 مروجين للغش الإلكتروني في أربع محافظات - عاجل

2022/08/03 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني===============الأمن الوطني يلقي القبض على (9) متورطين بالترويج لأجهزة إلكترونية تُستعمل في الغش الإمتحاني في أربع محافظات٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠من خلال المتابعة الميدانية للمراكز الإمتحانية بهدف رصد حالات الغش الإلكتروني ومنعها حفاظاً على رصانة العملية التعليمية في العراق، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) متهمين يروجون لممارسة الغش الإلكتروني في محافظات (كركوك والمثنى وبابل وصلاح الدين).إذ ضُبط بحوزتهم أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء أدائهم للامتحانات الوزارية.وقد تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.===============٣ اب ٢٠٢٢

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