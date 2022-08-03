2022/08/03 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت القوات الأمنية، اليوم الاربعاء، على رفع الكتل الكونكريتية من أمام الجسر المعلق في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية رفعت الكتل الكونكريتية من امام الجسر المعلق مع البقاء على الانتشار العسكري وخصصت العبور لحاملي باجات المنطقة الخضراء فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من أمام الجسر المعلق في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من أمام الجسر المعلق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).