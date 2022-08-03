تعاني من امراض نفسية.. إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بهذه الطريقة

2022/08/03 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادتمكنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الأئمة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز الأمنية للفوج الثالث اللواء الثامن شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤوليتها في مدينة الكاظمية المقدسة تمكنت من انقاذ امرأة تبلغ من العمر ( ٣٨ عام ) تعاني من امراض نفسية حاولت الانتحار من خلال القاء نفسها من على جسر الائمة ببغداد، حيث تمكنت القوة المنتشرة على الجسر من منعها وتسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة".

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