"احتفل بزواج ابنته في السجن".. تطورات جديدة بقضية المعتقل السعودي حميدان التركي في أمريكا

2022/08/03 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجل المعتقل السعودي في أمريكا، حميدان التركي، عن تطورات جديدة في قضية والده بعد عقد جلسة جديدة طالب فيها التركي بـ"الإفراج المشروط عنه" وكأنه "يدافع لحياته"، وذلك في قضية اتهم فيها بالاعتداء جنسيا على مدبرة منزله

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