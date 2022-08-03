النزاهة تفصح عن نتائج متابعة تقرير تقصي أداء دوائر المرور في بغداد

2022/08/03 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، نتائج متابعة تقرير تقصي أداء دوائر المرور في بغداد.وبينت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “وكالة وزارة الداخليَّة لشؤون الشرطة أوعزت إلى […]

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