كوريا الشمالية تعلق على زيارة بيلوسي إلى تايوان

2022/08/03 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة علقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، واصفة هذه الخطوة بأنها “تدخل وقح” من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.وقالت وزارة الخارجية […]

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