جيران الظواهري بالقاهرة: هو اختار الطريق لنفسه ودي نهايته

2022/08/03 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الذي لاقى حتفه في غارة أمريكية بطائرة مُسيرة...

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