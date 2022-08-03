أحداث آب.. الكاظمي يوجه بإعادة فتح الجسر المعلق امام المنطقة الخضراء في بغداد

2022/08/03 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاربعاء 3 آب 2022 الكاظمي يوجه بإعادة فتح الجسر المعلق امام المنطقة الخضراء في...

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الكاظمي يوجه بإعادة فتح الجسر المعلق امام المنطقة الخضراء في بغداد أولاً على المسلة.

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