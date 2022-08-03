بكين تتوعد بمعاقبة من يسيء إلى الصين

2022/08/03 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

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توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء بمعاقبة من يسيئ إلى بكين حتماً، فيما اثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب بلاده.

وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه “هذه مهزلة خالصة.



الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديموقراطية سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً”.

ا ف ب

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