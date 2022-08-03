2022/08/03 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

كما ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار قد سجلت صباح امس الثلاثاء 148650 ديناراً مقابل 100 دولار.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148650 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148550 دينارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).