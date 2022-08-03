الصين.. قتلى وجرحى في حادث طعن بدار حضانة

2022/08/03 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثلاثة اشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح، الأربعاء، في حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.

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