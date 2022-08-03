اعتقال 9 متورطين بالترويج لأجهزة تستعمل بالغش الإمتحاني في 4 محافظات

2022/08/03 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على (9) متورطين بالترويج لأجهزة إلكترونية تُستعمل في الغش الإمتحاني في أربع محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني القت القبض على (9) متهمين يروجون لممارسة الغش الإلكتروني في محافظات (كركوك والمثنى وبابل وصلاح الدين)".

وأضافت "ضُبط بحوزتهم أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء أدائهم للامتحانات الوزارية".

وأوضح "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".

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