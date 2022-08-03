في ظروف غامضة.. شاب عشريني ينهي حياته بشنق نفسه في واسط

2022/08/03 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باقدام شاب عشريني على انهاء حياته بشنق نفسه في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في منطقة الموفقية بمحافظة واسط"، مبيناً أن "الأسباب مازالت مجهولة.

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