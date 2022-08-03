مسعود بارزاني يجدد دعوته لتنفيذ اتفاق سنجار ومغادرة ’الميليشيات’ القضاء

2022/08/03 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانجدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، دعوته إلى تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، فيما شدد على ضرورة مغادرة القوات غير القانونية والمجاميع والميليشيات المسلحة القضاء.وقال بارزاني في بيان نشره بمناسبة الذكرى الثامنة على هجوم تنظيم داعش على قضاء سنجار، وتلقته (بغداد اليوم): "اليوم تمر ثماني سنوات للهجوم الإرهابي على سنجار .إن جريمة الإبادة الجماعية في سنجار هي جرح عميق في جسد شعب كردستان". واضاف: "في هذه الكارثة، تعرض اخواتنا وإخواننا الإيزيديون لسطوة الإرهابيين قوميتهم الكردية ومعتقداتهم.ما فعله مجرمو داعش ضد اخواتنا واخواننا الإيزيديين كان استمرارا لسلسلة الكوارث والجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الكردي عبر التاريخ".

وتابع أنه "في ذكرى كارثة الإبادة الجماعية بسنجار فمن المؤسف وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية على مستقبل وإدارة سنجار إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الإتفاق بعدُ، وسنجار في أيدي مجاميع ومسلحين يمنعون النّاس من العودة، وإعادة إعمار سنجار".وشدد على أن "الخطوة الأولى هي تضميد جراح سنجار، وإعادتها إلى أيدي أصحابها الأصليين، وأن تغادر تلك القوات والميليشيات التي استولت على سنجار، وتنفيذ اتفاق سنجار"، لافتاً إلى أنه "من الضروري أيضا اتخاذ تدابير لمنع الكوارث والظلم والجرائم ضد الإيزيديين وغيرها من الحوادث من الوقوع مرة أخرى".

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