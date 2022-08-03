المرور: قطع شارعين في الكرخ .. لا قطوعات بجانب الرصافة

2022/08/03 | 11:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مديرية المرور العامة قطع شارعين في جانب الكرخ ، وعدم قطع اي شارع بجانب الرصافة .

وقالت المديرية في بيان بشان حركة العجلات في بغداد ” ان دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت منذ الصباح بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية ، ففي جانب الرصافة ، شهدت حركة السير والمرور بعض الكثافات الصباحية لاسيما المناطق الحيوية في جانب الرصافة من الزعفرانية بأتجاه جسر المعسكر بأتجاه الكرادة ،وساحة ميسلون بأتجاه جسر الامانة بأتجاه الكرادة ، ومن تقاطع المثنى بأتجاه ساحة الاندلس ،من ساحة الخلاني بأتجاه الشورجة .

واضاف البيان انه في جانب الكرخ فان حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وبعض الكثافات المسيطر عليها لاسيما مدينة الكاظمية المقدسة ،جسر بغداد، وخصوصاً المناطق القريبة من القطوعات .

واوضح البيان ان القطوعات في جانب الكرخ ، تكون من تقاطع الخارجية بأتجاه الخرطوم ، ومن نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً.

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