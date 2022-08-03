عقيد امريكي متقاعد: سياسات بايدن متهورة ولا نملك القدرة على مواجهة الصين

2022/08/03 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن سياسات الإدارة الأمريكية تجاه تايوان “متهورة”، وأن واشنطن غير قادرة على الحرب مع الصين، وتستفز بكين كما استفزت روسيا في أوكرانيا.وأضاف ماكغريغور بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية أن “إدارة جو بايدن غبية، وسياساتها … Readmore

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