اسعار النفط تتراجع اكثر من 1% قبيل اجتماع أوبك+

2022/08/03 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل أن تقلص بعض الخسائر التي استبقت اجتماع منتجي أوبك+ وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على الطلب على الوقود وارتفاع الدولار.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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