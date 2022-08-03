النزاهة تضبط اختلاساً بقيمة 70 مليون دينار في دوائر مرور بغداد

2022/08/03 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تفاصيل

ضبط اختلاساً بقيمة 70 مليون دينار في

دوائر مرور بغداد.

وذكرت دائرة الوقاية في بيان، أن "وكالة

وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أوعزت إلى

مديرية المرور العامة بالتنس

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