2022/08/03 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط،

الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

الخميس.

وذكر المحافظ محمد جميل المياحي، في

بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة تعطيل

الدوام ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في محافظة عراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في محافظة عراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).