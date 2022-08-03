نائب يتوعد محافظة بغداد بملفات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والاداري

2022/08/03 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب مهند الخزرجي، اليوم

الاربعاء، من استمرار نهج الفساد

المستشري في مفاصل محافظة بغداد التي

باتت عبئاً ثقيلاً امام امكانية تقديم

الخدمات للمواطنين في ظل ما تعانيه

العاصمة من تراجع كبير في مستوى

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