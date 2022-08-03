14 ألف زائر إيراني يدخلون العراق للمشاركة في مراسم عاشوراء

2022/08/03 | 12:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية، الاربعاء، 3 آب، 2022، أن 14 ألف شخص سجلوا...

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