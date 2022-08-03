2022/08/03 | 12:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، 3 آب، 2022، تفاصيل ضبط اختلاساً بقيمة 70 مليون دينار...

ظهرت المقالة اختلاس بقيمة 70 مليون دينار في دوائر مرور بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختلاس بقيمة 70 مليون دينار في دوائر مرور بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختلاس بقيمة 70 مليون دينار في دوائر مرور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).