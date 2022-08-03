زيارة بيلوسي إلى تايوان.. بكين تتوعد بمعاقبة

2022/08/03 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء، بمعاقبة من يسيئ إلى بكين حتما، فيما اثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان غضب بلاده.

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